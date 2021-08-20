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В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов
20.08.2021 12:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузы Беларуси на все формы получения образования зачислено более 48 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. - на платной основе. В общей сумме мы имеем более 48 тыс. принятых абитуриентов на уровень высшего образования первой ступени", - сказала Ремма Герловская.
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Более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. - на платной основе.
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