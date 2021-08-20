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В ссузы на бюджет принято более 24,5 тыс. абитуриентов

20.08.2021 12:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ссузы на бюджет принято более 24,5 тыс. абитуриентов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня последний день приема документов в учреждения профессионально-технического образования. 18 августа закончилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. Всего в 2021 году на уровень среднего специального образования принято более 36 тыс. человек, из них за счет средств бюджета 24,5 тыс. абитуриентов. На уровне 9 классов принято 13 тыс. 210 абитуриентов за счет средств бюджета, на уровне 11 классов - 11 тыс. 338 абитуриентов", - рассказала Александра Петрова.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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