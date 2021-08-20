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В БГПУ самым высоким был конкурс на "психологию" - 5,6 человека на место
20.08.2021 13:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени М.Танка самым высоким конкурс был на специальность "психология" - 5,6 человека на место, сообщил сегодня журналистам первый заместитель ответственного секретаря приемной комиссии БГПУ Виталий Йоцюс, передает корреспондент БЕЛТА.
"Приемная кампания в БГПУ в этом году прошла в штатном режиме, достаточно спокойно. Практически все целевые показатели наш университет выполнил. На бюджетную форму получения образования средний конкурс на дневную форму обучения составил 2,1 человека на место, на заочную - 2,2 человека. Наибольшей популярностью у наших абитуриентов традиционно пользовалась такая специальность, как "психология", - конкурс 5,6 человека на место", - рассказал Виталий Йоцюс.
В лидерах также остаются специальности "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" и "логопедия". На некоторые специальности средний проходной балл превысил 300.
"Хочется отметить, что у нас с каждым годом растет качество абитуриентов. Например, в этом году к нам подали документы 209 выпускников педагогических классов, то есть наиболее мотивированные абитуриенты, наш актив, наша опора. В этом году также подали документы 83 медалиста и 133 обладателя диплома с отличием, что выше, чем в предыдущие годы", - добавил первый заместитель ответственного секретаря.-0-
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В лидерах также остаются специальности "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" и "логопедия". На некоторые специальности средний...
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