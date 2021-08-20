﻿ В Беларуси с января отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медтехники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с января отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медтехники

20.08.2021 14:17 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 8 месяцев, с января по август, отремонтировали 61 единицу высокотехнологичной медицинской техники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Речь идет о 31 компьютерном томографе, 17 магнитно-резонансных томографах, 8 линейных ускорителях, 4 рентгеновских ангиографических аппаратах, одном позитронно-эмиссионном томографе. На сегодня в ремонте находятся 11 единиц оборудования, или 4,2% всего парка.

Вопросы ремонта техники - на постоянном контроле в Минздраве. Особенно это актуально в условиях пандемии, когда, например, возросла актуальность компьютерной томографии легких, которая позволяет установить диагноз COVID-19. С помощью КТ можно провести диагностику практически всего организма - проверить больные суставы и органы, подтвердить наличие или отсутствие новообразований.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о 31 компьютерном томографе, 17 магнитно-резонансных томографах, 8 линейных ускорителях, 4 рентгеновских ангиографических аппаратах, одном...
 
Новости дня
Новости общества
 
Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" принял автопробег "Дороги славы - наша история"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by