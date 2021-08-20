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Белорусов ждут теплые, но дождливые выходные
20.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси в выходные будет тепло, но дождливо. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - 20-27.
В начале следующей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Преимущественно по южной половине пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 6 до 13 со знаком плюс, днем - 17-24 градуса тепла.
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В Беларуси в выходные будет тепло, но дождливо. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - 20-27. В начале следующей недели сохранится...
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