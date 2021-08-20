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Белорусов ждут теплые, но дождливые выходные

20.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси в выходные будет тепло, но дождливо.  Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов  тепла, днем -  20-27. 

В начале следующей недели сохранится неустойчивый характер погоды. Преимущественно по южной половине  пройдут кратковременные дожди. Ночью будет от 6 до 13 со знаком плюс, днем - 17-24 градуса тепла.


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В Беларуси в выходные будет тепло, но дождливо.  Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов  тепла, днем -  20-27.  В начале следующей недели сохранится...
 
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