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Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" принял автопробег "Дороги славы - наша история"
20.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Буквально час назад "Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Историко-культурный комплекс посетила молодежная делегация Ростовского патриотического движения. Чтобы почтить память советских воинов, участники ездят по знаковым местам России и Беларуси.
На завтра запланировано посещение мемориального комплекса "Хатынь". А после патриотический автопробег отправится в Витебск, Ржев, Смоленск. Финальная точка - город-герой Москва.
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Буквально час назад "Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Историко-культурный комплекс посетила молодежная делегация Ростовского...
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