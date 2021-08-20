Источник материала: БT

Буквально час назад "Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Историко-культурный комплекс посетила молодежная делегация Ростовского патриотического движения. Чтобы почтить память советских воинов, участники ездят по знаковым местам России и Беларуси.



В маршруте более десяти городов: Липецк, Орел, Курск, Гомель, Брест, Минск.

Преодолели уже более пяти тысяч километров.

На завтра запланировано посещение мемориального комплекса "Хатынь". А после патриотический автопробег отправится в Витебск, Ржев, Смоленск. Финальная точка - город-герой Москва.









