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Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" принял автопробег "Дороги славы - наша история"

20.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Буквально час назад "Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Историко-культурный комплекс посетила молодежная делегация Ростовского патриотического движения. Чтобы почтить память советских воинов,  участники  ездят по знаковым местам России и Беларуси.

В маршруте более десяти городов: Липецк, Орел, Курск, Гомель, Брест, Минск.
 Преодолели уже более пяти тысяч километров.

На завтра запланировано посещение мемориального комплекса "Хатынь". А после патриотический автопробег отправится в Витебск, Ржев, Смоленск.  Финальная точка - город-герой Москва.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Буквально час назад "Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Историко-культурный комплекс посетила молодежная делегация Ростовского...
 
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