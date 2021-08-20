|
Кто поможет найти няню для ребенка с инвалидностью
20.08.2021 15:22 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТАКак-то давно увидела в соцсетях красивую и нежную фотосессию в розовых цветах своей доброй знакомой, которая вынуждена была бросить хорошую работу в банке, чтобы посвятить всю себя уходу за маленькой дочкой с ДЦП. Пожалуй, это самая трогательная фотосессия, которую я видела, потому что она - об искренней радости жизни. Знаю, как непросто подруге дается эта битва в формате 24/7 за нормальную жизнь своего ребенка, как изматывает. И как ей всегда не до себя. Нельзя, чтобы у родителей особенных детей терялся вкус к жизни. Ведь их задача - забота не только о физическом здоровье ребенка, но и о душе, которая черпает "витамины" для роста из ауры мамы и папы. Эта аура должна быть счастливой. А для этого родителям нужно и время для себя - то есть помощники. Именно это предлагает новый сервис Nanny Time по обучению и подбору нянь для детей с инвалидностью.
Сервис вот-вот стартует в Минске, а затем и в Беларуси. Проект выиграл сразу в пяти номинациях 16-го сезона Social Weekend - крупнейшего конкурса социальных проектов в стране. Кроме Гран-при сервис получил Br2 тыс. от частного мецената, Br3 тыс. от юридической фирмы, Br1 тыс. от частной компании и поддержку сайта от hoster.by.
Корреспондент БЕЛТА поговорила с одной из участниц команды проекта Мариной Федоровой о том, с чего все начиналось и что будет дальше.
- В чем актуальность вашего социального проекта и отличие от того, что предлагает госсистема соцзащиты?
- Мы хотим, чтобы семьи с детьми-инвалидами бесплатно или за минимальную плату могли воспользоваться услугами нянь по уходу за особенными детьми. Для тех, кто хочет стать такой няней, будет организовано обучение от профессионалов из хосписов и других соцучреждений.
В Беларуси, по данным на 2020 год, проживало около 30 тыс. детей-инвалидов со всеми типами и группами инвалидности (по более свежим данным Минтруда - 35,5 тыс. - Прим. БЕЛТА). И около 3,6 тыс. семей получают социальные услуги в виде социального патроната и почасового ухода за детьми. Спрос на подобные услуги повышенный. Цель нашего проекта - популяризация и повышение доступности такой помощи. Это возможность для родителей и других членов семьи получить небольшую передышку, восстановить силы, решить семейно-бытовые вопросы и так далее.
В Беларуси уже работают няни, которые имеют специальную подготовку по работе с детьми-инвалидами. По информации от семей, часто возникают ситуации, когда такая няня без объяснения причин отказывается приходить. Мы же предлагаем более гибкий сервис, который позволяет всем участникам процесса быть заинтересованными в оказании и получении услуг.
Сервис основывается на безвозмездной или минимальной оплате услуги няни. Средства привлекаются через краудфандинг. В целом же модель проекта аналогична государственной - это обучение и предоставление услуги няня для семей с детьми-инвалидами. Но таких услуг ведь много не бывает.
- С чего начинался ваш проект, кто автор идеи и как собиралась команда? Почему вам так откликается эта тема?
- Мы просто не могли пройти мимо. Ответ на ваш вопрос - в историях мам и пап, родственников детей-инвалидов. Например, очень зацепила история Натальи Кирпичник, мамы тяжелобольной девочки со спинально-мышечной атрофией, которая уже 10-й год находится на аппарате ИВЛ и стала одной из первых подопечных проекта. Я позволю себе зацитировать слова из ее поста в соцсетях: "Родители, как живые люди, хотят спать. Хоть иногда. И даже не ночью. Они хотят спать всегда, в принципе. Но у них есть возможность спать только по очереди. Болезнь ребенка - штука коварная, требует круглосуточного присутствия в жизни дочери. А еще маме иногда хочется выйти на улицу, ну хотя бы раз в неделю. Но тут как повезет. Или хочется принять ванну, но она не может себе этого позволить, пока не придет с работы папа. Да мало ли, чего тебе хочется, Наташа...- часто говорю я себе в ночи..."
В феврале 2020 года наша вдохновительница Любовь Рощина открыла в Минске волонтерское отделение благотворительного фонда "Клуб добряков" (@dobryaki_minsk). Команда волонтеров всевозможными способами помогает семьям с детьми-инвалидами. Это может быть как торт ко дню рождения ребенка, так и уходовые процедуры для мамы, чтобы она почувствовала себя в "коконе" заботы, вспомнила о своей внешности.
В течение года волонтеры плотно общались с семьями, в которых воспитываются особенные дети, и прониклись их проблемами. Одной из которых являлась доступность услуги няни.
Накидывали идеи, обсуждали варианты. И стало понятно, что пора расширять волонтерскую команду и делать проект. В социальных сетях распространяли информацию и так находили неравнодушных людей, которые были готовы помочь в рамках своих возможностей. Сейчас в команде 5 человек из разных сфер и областей.
- Запущен ли уже проект в каком-то виде, кому он помогает, какие успехи и первые отклики? Как продвигается набор нянь?
- Подготовка специалистов происходит с учетом откликов и запросов от семей. В дальнейшем это поможет более качественно и доступно оказывать услугу по уходу за детьми-инвалидами.
Сейчас проводится подготовка к тестовому запуску проекта. Услуга востребована, поэтому найти родителей, желающих поучаствовать на этом этапе, было несложно.
С нянями дела обстоят сложнее, но отклики есть, поэтому мы уверены, что найдем необходимое количество кандидатов. Сейчас это больше вопрос огласки. Первую группу нянь мы планируем взять на обучение в сентябре этого года.
- В чем вам помог конкурс Social Weekend?
- Заявку мы подали в феврале, а уже в конце марта на этапе народного голосования за нас отдали свои голоса 1956 человек - больше, чем за какой-либо еще проект. Это нас очень вдохновило. И позволило перейти на следующий этап - трек-обучение.
Обучение длилось 3 месяца, за это время благодаря полученным знаниям и опыту спикеров и менторов мы полностью пересмотрели концепт и проработали модель. Своими силами мы бы к этому шли несколько лет и совершили бы массу ошибок.
Поэтому SW - это, бесспорно, лучшее, что могло с нами произойти. Успешно закончив обучение и пройдя все испытания конкурса, мы победили в пяти номинациях, в том числе взяли Гран-при.
Конкурс помог найти партнеров, например, Влада Вороновича из образовательного проекта "Адукар", который безвозмездно помогает наладить все процессы, связанные с организацией дистанционного обучения в том числе и со съемками лекций. За это ему большое спасибо!
- Какие цели вы ставите перед собой сейчас и что для их воплощения нужно?
- По планам обучения: первая группа предполагается для нянь из города Минска, второй курс обучения планируем провести для нянь, приглашенных из регионов. И далее хотим масштабироваться по всей стране.
По расширению проекта стоит цель запустить сайт с возможностью узнать всю необходимую информацию и оставить электронную заявку на обучение либо запрос на услуги няни. Также планируем реализовать модель оплаты в виде краудфандинга, где сумма в оплату услуги няни будут собираться от заинтересованных лиц и распределяться между запросами от семей.
- Планируется ли, например, реализовывать услуги через систему государственного социального заказа?
- Основным источником по привлечению средств пока рассматриваем партнерскую помощь. Но мы открыты для рассмотрения разного рода предложений, которые могут помочь проекту. Наша задача сейчас - рассказать как можно большему количеству людей об особенных детях и сделать удобным сервис помощи, прозрачным и взаимовыгодным для всех заинтересованных сторон.
Екатерина КНЯЗЕВА,
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нельзя, чтобы у родителей особенных детей терялся вкус к жизни. Ведь их задача - забота не только о физическом здоровье ребенка, но и о душе, которая черпает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)