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ГКНТ 30 сентября проведет ярмарку разработок "Инновации в химической и нефтегазовой промышленности"

20.08.2021 15:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям 30 сентября проведет ярмарку разработок "Инновации в химической и нефтегазовой промышленности" как часть деловой программы 20-й Международной специализированной выставки "Химия. Нефть и газ" Белорусского промышленно-инновационного форума, сообщили БЕЛТА в БелИСА ГКНТ.

Участвовать в ярмарке могут авторы инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, инновационно активных предприятий, представителей республиканских органов госуправления и иных организаций, курирующих вопросы инновационной деятельности, а также инвесторов, потребителей, других заинтересованных. Участие в мероприятии бесплатное.

Подробную информацию о ярмарке (о формах заявок для авторов инновационных разработок, онлайн-регистрации для заинтересованных участников) можно найти на сайте БелИСА, а также получить по телефонам (+37517) 203-13-19, (+37517) 379-60-13 и электронной почте seminar@belisa.org.by.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям 30 сентября проведет ярмарку разработок "Инновации в химической и нефтегазовой промышленности" как часть деловой...
 
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