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"Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история"
20.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Общая память о подвиге народа! "Линия Сталина" сегодня принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Комплекс посетила молодежная делегация Ростовского патриотического общественного движения. Чтобы почтить память советских воинов, участники ездят по знаковым местам России и Беларуси. Так, в маршруте автопробега более 10 городов: Липецк, Орел, Курск, Гомель, Брест, Минск. Преодолели уже более 5 тысяч километров.
Завтра участники посетят мемориальный комплекс "Хатынь". После патриотический автопробег отправится в Витебск, Ржев, Смоленск. Финальная же точка - город-герой Москва.
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Общая память о подвиге народа! "Линия Сталина" сегодня принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Комплекс посетила молодежная делегация Ростовского...
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