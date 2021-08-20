"Линия Сталина" принимала автопробег "Дороги славы - наша история"

Источник материала: БT

Общая память о подвиге народа! "Линия Сталина" сегодня принимала автопробег "Дороги славы - наша история". Комплекс посетила молодежная делегация Ростовского патриотического общественного движения. Чтобы почтить память советских воинов, участники ездят по знаковым местам России и Беларуси. Так, в маршруте автопробега более 10 городов: Липецк, Орел, Курск, Гомель, Брест, Минск. Преодолели уже более 5 тысяч километров.

Завтра участники посетят мемориальный комплекс "Хатынь". После патриотический автопробег отправится в Витебск, Ржев, Смоленск. Финальная же точка - город-герой Москва.





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