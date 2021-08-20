Четыре новые специальности открыты в вузах Беларуси

Источник материала: БT

Четыре новые специальности и более 48 тысяч зачисленных в вузы абитуриентов. Итоги вступительной кампании сегодня подвели в профильном ведомстве. Новые профессии студенты будут осваивать в БНТУ, Белорусской государственной академии авиации и БГУ. В последнем, например, начнут готовить по регионоведению. Также в Минобразования отметили: почти треть высших учебных заведений возобновили подготовку по специальностям, на которые в минувшие годы набор был приостановлен. В целом же за счет бюджета учиться будут почти 26 тысяч первокурсников. 22 тысячи зачислены на платную форму обучения.

Топ самых популярных вузов страны: БГУ, БГМУ, БГУИР

Что касается проходных балов, с 380-ю в этом году зачисляли в БГУ на специальность "лингвострановедение". С 370-ю - на стоматологию в БГМУ и БГУИР по специальности "программное обеспечение информационных технологий". Девять человек на место претендовали на дизайн в Белгосуниверситете.





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