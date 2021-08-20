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Книгу "Глубокское гетто. Они победили смерть" презентовали в Глубоком. На страницах правда об истории создания немецкими захватчиками еврейских гетто в райцентре и окрестных деревнях в годы Великой Отечественной. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, копиями архивных документов.

Татьяна Тарасевич, зампредседателя Глубокского райисполкома:

Большую работу провели сотрудники историко-этнографического музея. Все, что в этой книге написано, - это достоверные факты. Опирались именно на материалы архивов, материалы документов.

В Глубокском гетто погибли около 10 тыс. евреев

Гетто в Глубоком фашисты создали осенью 1941 года. Здесь были невыносимые условия. Над людьми издевались, били, принуждали к тяжелому труду. Под угрозой расстрела узникам запрещали общение с местными жителями. За попытку принести в гетто еду людей избивали. В Глубокском гетто погибли около десяти тысяч евреев.

Дмитрий Шишкин, учитель Дерковщинского детского сада - базовой школы:

Нельзя этого забывать, особенно в последнее время, когда мы наблюдаем, что история постоянно переписывается. И она переписывается, не исходя из новых фактов, которые дополняют, проливают свет на те события, она переписывается скорее как инструмент в политике, который оказывает давление на разные народы.

Вера Телица, председатель Глубокского районного Совета депутатов:

Когда поднимается тема геноцида, мы еще раз должны подчеркнуть, что это было. И это должно остаться в нашей памяти, в наших сердцах. В Глубоком погибло 10 тысяч евреев. Это маленький райцентр. Это большая часть населения нынешнего Глубокого.

Сегодня память жертв фашизма почтили минутой молчания. У братского захоронения, где покоятся 4,5 тысячи человек, состоялся митинг.





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