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В подмосковном Алабино состоялась жеребьевка участников конкурса "Армия культуры" АрМи-2021

20.08.2021 18:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В подмосковном Алабино в рамках #АРМИ2021 состоялась жеребьевка команд - участниц конкурса "Армия культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Конкурс проводится впервые, в нем примут участие профессиональные исполнители, творческие коллективы, представители военных музеев и культурных центров из 19 стран.

В ходе жеребьевки каждая команда продемонстрировала визитную карточку - творческий номер. Белорусские артисты будут выступать под №13.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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