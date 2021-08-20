|
Прогноз погоды на 21 августа
20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы.
21 августа местами по республике ожидаются грозы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. 21 августа местами по республике ожидаются грозы. Читайте также: ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)