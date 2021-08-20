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Театр имени М. Горького возвращается на домашнюю большую сцену

20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Русский театр окончательно выехал из Дворца профсоюзов и вернулся на домашнюю сцену. Через два года реставрации и ремонта репертуар вновь будут давать с подмостков главного зала. Обновили техническую начинку: световых установок стало больше в шесть раз. Качественнее спектакли будут и по звуку. Все ноу-хау ежедневно с помощью репетиций внедряют в существующие спектакли. Пока же зрителей принимают в малом зале, рассчитанном на 40 мест, и параллельно готовят сразу две премьеры.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького:

В запуске два спектакля: это "Братья Карамазовы" и "Граф Монте-Кристо". Там уже практически готовы декорации, идет работа над костюмами. С 3-го числа или с 4-го уже выходим с "Карамазовыми" на большую сцену, и 30 октября, я надеюсь, наши зрители смогут увидеть эту долгожданную премьеру, которую они ждут два года.

Труппа Горького стала первой, кто вышел из творческого летнего антракта. Новый сезон официально откроют уже 2 сентября грузинской комедией "Выходки Ханумы".


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Теги: Минск
 
 
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Русский театр окончательно выехал из Дворца профсоюзов и вернулся на домашнюю сцену. Через два года реставрации и ремонта репертуар вновь будут давать с...
 
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