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В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена
20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Учебный год стартует 1 сентября. Но для интересного отдыха еще есть время. В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена! Каникулы здесь проводят школьники из Минской области продуктивно и разносторонне. Изучают иностранные языки, соревнуются в спортивных эстафетах и проводят время за чтением.
Важный аспект - отсутствие у юных отдыхающих интернета. Видео и соцсети заменяют развлечения оффлайн. Детский оздоровительный лагерь "Горизонт" - один из крупнейших в Беларуси. За лето здесь оздоровятся более 5 тысяч детей.
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Учебный год стартует 1 сентября. Но для интересного отдыха еще есть время. В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена!...
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