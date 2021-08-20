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В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена

20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учебный год стартует 1 сентября. Но для интересного отдыха еще есть время. В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена! Каникулы здесь проводят школьники из Минской области продуктивно и разносторонне. Изучают иностранные языки, соревнуются в спортивных эстафетах и проводят время за чтением.

Важный аспект - отсутствие у юных отдыхающих интернета. Видео и соцсети заменяют развлечения оффлайн. Детский оздоровительный лагерь "Горизонт" - один из крупнейших в Беларуси. За лето здесь оздоровятся более 5 тысяч детей.


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Учебный год стартует 1 сентября. Но для интересного отдыха еще есть время. В детском оздоровительном лагере "Горизонт" под Радошковичами проходит пятая смена!...
 
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