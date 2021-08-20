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Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные
20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тепло, но дождливо. Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные. Последний рабочий день недели завершится преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14 градусов.
В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. По юго-западной части центрального региона кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 13 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23.
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Тепло, но дождливо. Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные. Последний рабочий день недели завершится преимущественно без осадков. Температура...
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