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Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные

20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тепло, но дождливо. Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные. Последний рабочий день недели завершится преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14 градусов.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. По юго-западной части центрального региона кратковременные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от 6 до 13 градусов. Днем воздух прогреется до 18-23.


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Тепло, но дождливо. Контрастная погода ожидается в Минской области в выходные. Последний рабочий день недели завершится преимущественно без осадков. Температура...
 
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