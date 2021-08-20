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ГАИ Минска усиливает контроль за стоянкой машин

20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с началом нового учебного года ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает опасность для пеших участников, особенно детей, которые могут неожиданно появиться на проезжей части. Только с начала года в результате аварии пострадали 54 ребенка.

Любовь Трепашко, старший инспектор па агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска:

В соответствии с правилами дорожного движения остановка и стоянка транспортного средства запрещается как на пешеходных переходах, так и ближе 15 метров в обе стороны. Госавтоинспекция проводит многочисленные рейды с использованием эвакуатора и других технических средств, которые фиксируют данное нарушение.

За нарушение водителю угрожает предупреждение или штраф в размере одной базовой. В случае повторного нарушения придется заплатить штраф в 58 белорусских рублей.


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Теги: Минск
 
 
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В связи с началом нового учебного года ГАИ усиливает контроль за стоянкой машин вблизи пешеходных переходов. Неправильно припаркованный автомобиль создает...
 
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