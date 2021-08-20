В Минске на МКАД произошло ДТП

Источник материала: БT

Четыре человека травмированы в аварии на МКАД. 41-летний водитель "мерседеса", двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Байкальской, столкнулся с попутным автомобилем "опель". От удара автомобиль отбросило на металлическую ограду. Оба водителя и два пассажира автомобиля "опель" получили травмы, их доставили в медучреждение. Установлено, что водитель "мерседеса" в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Абстрагировалась от управления

Абстрагировалась от управления и повредила припаркованные автомобили. Женщина двигалась на автомобиле "мазда" по улице Киселева со стороны Максима Богдановича. Вдруг потеряла бдительность и совершила наезд на припаркованные "ауди" и "пежо". В результате происшествия никто не потерпел.





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