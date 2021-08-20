ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске на МКАД произошло ДТП

20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Четыре человека травмированы в аварии на МКАД. 41-летний водитель "мерседеса", двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Байкальской, столкнулся с попутным автомобилем "опель". От удара автомобиль отбросило на металлическую ограду. Оба водителя и два пассажира автомобиля "опель" получили травмы, их доставили в медучреждение. Установлено, что водитель "мерседеса" в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Абстрагировалась от управления

Абстрагировалась от управления и повредила припаркованные автомобили. Женщина двигалась на автомобиле "мазда" по улице Киселева со стороны Максима Богдановича. Вдруг потеряла бдительность и совершила наезд на припаркованные "ауди" и "пежо". В результате происшествия никто не потерпел.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека травмированы в аварии на МКАД. 41-летний водитель "мерседеса", двигаясь по внутреннему кольцу со стороны Байкальской, столкнулся с попутным...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске и Минской области 21 августа пройдут прямые телефонные линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by