В Минске и Минской области 21 августа пройдут прямые телефонные линии

Источник материала: БT

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.

В столице 21 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев.

На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.





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