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В Минске и Минской области 21 августа пройдут прямые телефонные линии
20.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии.
В столице 21 августа с 9 до 12 часов на вопросы минчан будет отвечать мэр Минска Владимир Кухарев.
На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.
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Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и иные проблемы позволяют субботние прямые телефонные линии. В столице 21...
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