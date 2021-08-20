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Обеспечение защиты персональных данных и информации о частной жизни. Век высоких технологий обуславливает необходимость двигаться в ногу со временем, в том числе своевременно адаптируя законодательство под вызовы современности. На это обратил внимание и глава государства на "Большом разговоре". В настоящее время фактически установлен "цифровой диктат", и в нашем мире правят коммуникативные новации.

Именно в связи с необходимостью более тщательной охраны персональных данных разрабатывался закон "О защите персональных данных", который вступит в силу 15 ноября этого года. Что именно трактует закон - нам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Совершенствование уголовного законодательства, применение норм нового КоАП и отражение этих норм в последних изменениях Уголовного кодекса, правоприменительная практика, пробелы и коллизий в законодательстве. Смотрите большое интервью заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука сегодня в 21:00 в "Панораме" на "Беларусь 1" .





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