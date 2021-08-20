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А. Сосновский о провале США в Афганистане и дальнейших шагах Запада

20.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

После большого провала с Афганистаном Америка даже не будет пытаться реабилитироваться. В лучшем случае просто сменит информационную повестку. Поэтому, чтобы затушевать громкую неудачу, в ход пойдут все методы психологической и информационной войны. Таким мнением поделился политолог из Германии Александр Сосновский. Более того, эксперт совершенно не исключил, что в скором будущем коллективный Запад еще вернется на афганские земли с оружием.

Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия):

Америка настолько погрязла в своем самолюбовании, настолько она уверена в том, что то, она делает, это правильно и непогрешимо, что она будет делать то же самое, что делает сейчас Германия. Пройдет несколько дней, и они будут говорить не о поражении, а о победе. И будут заставлять все СМИ вторить за ними. Поэтому, конечно же, никакого разговора о поражении и никакого оправдания не будет. Более того, через полгода или год американцы решат туда вернуться. И все остальные в Европе будут кричать: "Какое правильное решение, давайте и мы немножко повоюем". Я это совершенно не исключаю.


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После большого провала с Афганистаном Америка даже не будет пытаться реабилитироваться. В лучшем случае просто сменит информационную повестку. Поэтому, чтобы...
 
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