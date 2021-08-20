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20 августа Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий
20.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока одни призывают к санкциям и подрыву белорусской экономики, другие делают все, чтобы поддержать самые уязвимые категории населения. Сегодня Президент подписал указ о повышении трудовых пенсий.
Уже в сентябре все пенсионеры получат прибавку. Доплаты увеличатся в среднем на 6,3 %. Пенсии подрастут вслед за средними зарплатами по стране, поясняется в документе.
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Пока одни призывают к санкциям и подрыву белорусской экономики, другие делают все, чтобы поддержать самые уязвимые категории населения. Сегодня Президент...
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