|
Чем насыщена минская культурная жизнь - знает Л. Заблоцкая
20.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Настоящий арт-прорыв во время закрытых границ! Прогрессивные художники из Эстонии презентуют в Минске итоги "Международной лаборатории искусства". Президентский оркестр Беларуси даст классику возле ратуши. Советская эстрада от Магомаева до Антонова завтра в Верхнем городе. Чем еще насыщена столичная культурная жизнь - знает Лидия Заблоцкая (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящий арт-прорыв во время закрытых границ! Прогрессивные художники из Эстонии презентуют в Минске итоги "Международной лаборатории искусства". Президентский...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)