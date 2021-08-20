Чем насыщена минская культурная жизнь - знает Л. Заблоцкая

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Настоящий арт-прорыв во время закрытых границ! Прогрессивные художники из Эстонии презентуют в Минске итоги "Международной лаборатории искусства". Президентский оркестр Беларуси даст классику возле ратуши. Советская эстрада от Магомаева до Антонова завтра в Верхнем городе. Чем еще насыщена столичная культурная жизнь - знает Лидия Заблоцкая (видео).





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