Источник материала: БT

Награды лидерам уборочной. Сегодня праздник урожая прошел в Клецком районе.

Отметить успехи собрались все местные хозяйства, а столицей праздника стал агрогородок Яновичи. Местные аграрии традиционно демонстрируют высокие темпы и результаты в намолотах. В нынешнем году это более 81 тысячи тонн, поэтому южные районы отмечают "Дожинки" одними из первых.

Центральным местом праздника стала композиция из десяти больших валунов - по количеству хозяйств в Клецком районе. Каждая сельхозорганизация привезла в Яновичи свой символический экземпляр. На них отобразили показатели урожайности на нынешней жатве.

По традиции праздник украсила выставка снопов, а также песни и танцы художественных коллективов и местные подворья. Всего каравай Минской области уже весит более 1 млн 530 тысяч тонн. Обработать остается около 9 % хлебных полей преимущественно на севере региона.





Читайте также:

