Источник материала: БT

Не только спортсмены стали жертвами грязных политических игр. Чему белорусов научил прошедший год, как противостоять санкционному давлению, обсуждали сегодня в Бресте.

Там состоялся первый в стране региональный форум "Беларусь адзіная". Диалог собрал около двухсот участников - это представители всех районов области. Среди них - руководители различных структур, работники образования, культуры, а также молодежь и журналисты. Спикерами стали ведущие эксперты страны: политологи, экономисты и социологи. Каждая из предложенных тем актуальна и на слуху. В частности, обсуждали, как пандемия повлияла на экономику и политику. Что принесут Беларуси санкции и какие инструменты можно использовать, чтобы им противостоять? Еще одна важная тема - предстоящая конституционная реформа и коллективная ответственность перед государственными и общественными процессами. Чтобы подход был объективным, эксперты подготовили цифры и статистику.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Мы как бы обобщаем тот опыт, то новое (что-то не очень хорошее, а очень много и позитивного), что открылось в нашей стране за последний год. Мы устояли благодаря консолидации, благодаря гражданской мобилизации, благодаря тому, что мы как-то по-новому ощутили вот эту причастность к общности, которую мы называем Республика Беларусь.

Светлана Цюга, участница форума "Беларусь адзіная":

Приятно, что регионы, в том числе Брестская область, имеют возможность на местах обсудить с экспертами Минска наиболее актуальные вопросы. Волнует обычных жителей вопрос санкций. Насколько это отразится на уровне жизни людей, уровне заработной платы.





До 19 сентября эксперты посетят все области страны. Всего запланировано 10 таких форумов.





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