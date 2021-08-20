|
Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками - узнаем 21 августа в проекте "Вопрос номер один"
20.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками? Когда подавать декларации будем в один клик? Почему на призывы оппозиции не платить налоги белорусы ответили обратной реакцией? В проекте
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками - узнаем 21 августа в проекте "Вопрос номер один"
Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками? Когда подавать декларации будем в один клик? Почему на призывы оппозиции не платить налоги...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)