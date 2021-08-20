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Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками - узнаем 21 августа в проекте "Вопрос номер один"

20.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками? Когда подавать декларации будем в один клик? Почему на призывы оппозиции не платить налоги белорусы ответили обратной реакцией? В проекте "Вопрос номер один" профильный министр 21 августа вечером на "Беларусь 1".


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Можно ли наших граждан назвать добросовестными налогоплательщиками? Когда подавать декларации будем в один клик? Почему на призывы оппозиции не платить налоги...
 
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