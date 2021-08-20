А. Стук о совершенствовании уголовного законодательства

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Действительно, в наше время, когда в современном мире фактически правят мессенджеры и каналы коммуникации, многие поверили, что можно спрятаться в интернете - творить что угодно и избежать ответственности. Этому должен быть поставлен заслон. С 15 ноября в стране вступит в силу закон "О защите персональных данных". Подробнее о нем, а также о других правовых вопросах - совершенствовании уголовного законодательства, применении норм нового Кодекса об административных правонарушениях, правоприменительной практике, пробелах и коллизиях в законодательстве - мы поинтересовались у заместителя генерального прокурора Беларуси Алексея Стука. Сегодня он гость "Панорамы" .

Алексей Константинович, мы часто говорим, что совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества. Мы уже полгода как живем с новым Кодексом об административных правонарушениях. Оценив правоприменительную практику, какие тенденции наблюдаются в связи с применением норм нового КоАП и нашли ли свое отражение эти нормы в последних изменениях Уголовного кодекса? (видео)





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