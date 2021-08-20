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Бизнес-сообщество и эксперты с оптимизмом восприняли тезис Президента Беларуси о поддержке предпринимателей

20.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне глава государства заявил, что никаких накатов и надуманных претензий не будет к тем бизнесменам, которые работают в рамках закона. Действительно, чего опасаться тем, кто ведет свою деятельность открыто, не скрывает доход и честно платит налоги? Но некоторые по-прежнему рискуют - за два месяца с тех пор, как в Беларуси ввели уголовную ответственность за зарплату в конвертах, неуплаченные налоги и уклонение от страховых взносов, возбуждено 21 уголовное дело. В этом вопросе Александр Лукашенко ориентирует налоговые органы и Комитет госконтроля на максимальную принципиальность и жесткость. Такой подход - мировая практика, налоги - это пенсии, выплаты инвалидам и многодетным семьям. В противном случае воруют именно у этих категорий граждан (видео).


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Накануне глава государства заявил, что никаких накатов и надуманных претензий не будет к тем бизнесменам, которые работают в рамках закона. Действительно, чего...
 
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