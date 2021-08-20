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Перцов: последние события в Афганистане - это величайшее фиаско в истории США

20.08.2021 22:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние события в Афганистане - это величайшее фиаско в истории Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
 
"Сейчас сложно оценить, потому что прошло не так много времени с начала этой операции по экстренной эвакуации. Большое видится издалека, но совершенно точно можно говорить, что это величайшее фиаско в истории Соединенных Штатов Америки, во внешней политике США и в целом коллективного Запада", - сказал Владимир Перцов.
 
По мнению министра, после этих событий США не имеют никакого права говорить о демократии в других странах. "Где заявления Жозепа Борреля (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Прим. БЕЛТА) о нарушении прав человека, где Меркель, которая всегда осуждает?" - спросил он.
 
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в свою очередь заявил, что последние события в Афганистане стали позором для США и в какой-то степени были неожиданностью. "Мы помним те заявления о том, что будут выводиться войска. Но вот когда таким образом, когда в начале выводятся вооруженные силы, а людей оставляют на растерзание, это очень сложно представить в XXI веке, - обратил внимание сенатор. - Но американцы, конечно, в своем стиле: пытаются сделать вид, что в принципе ничего не произошло и не происходит".
 
"Весь мир четко видит: тому народу, куда пришли американцы (после их прихода либо ухода - не важно), живется очень скверно", - заявил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По мнению министра информации Владимира Перцова, после этих событий США не имеют никакого права говорить о демократии в других странах.
 
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