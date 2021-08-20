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Эйсмонт: европейская политика потеряла свое лицо, поддерживая террористические потуги беглых белорусов
20.08.2021 23:19 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская политика потеряла свое лицо, поддерживая террористические потуги беглой белорусской оппозиции. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Европейская политика потеряла свое лицо, которая, по сути, поддерживает эти террористические потуги белорусских беглых, которые там от безделья и алкоголя сходят с ума", - сказал Иван Эйсмонт.
Он отметил, что белорусская сторона неоднократно отправляла запросы в европейские государства с просьбой выдать людей, которые открыто обсуждали совершение терактов в Беларуси и убийство должностных лиц, но никакой реакции на это не последовала. "Это что за новая политическая реальность такая?" - задался вопросом председатель Белтелерадиокомпании.
По мнению директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, беглая белорусская оппозиция отчаялась и сейчас всячески пытается заявить о своей необходимости тем силам, которые ее содержат. "Но мы должны четко понимать, какие интересы преследуют силы, которые финансируют господина Латушко и других наших беглых. Они ни перед чем не остановятся: уж очень много средств вбухано в белорусский мятеж. И самое главное - они потеряли свое лицо, и восстановить его очень хочется", - заявил он.-0-
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Эйсмонт: европейская политика потеряла свое лицо, поддерживая террористические потуги беглых белорусов
"Европейская политика потеряла свое лицо, которая, по сути, поддерживает эти террористические потуги белорусских беглых, которые там от безделья и алкоголя...
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