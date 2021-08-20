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Литва всячески пытается раскачать обстановку в субрегионе - Рачков
20.08.2021 23:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва всячески пытается раскачать обстановку в субрегионе в сфере безопасности. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в программе "Клуб редакторов" на телеканале
"Литва пытается играть на очень важной, сложной теме - безопасности. Она сейчас всячески пытается раскачать ситуацию в нашем субрегионе с точки зрения обеспечения безопасности. К сожалению, втянуть и нас в эту игру. Но я уверен, что мы не поддадимся", - сказал Сергей Рачков.
По мнению парламентария, Литва стала одним из государств, которые используются в чужой геополитической игре. Многие заметили, что страна сегодня странным образом выстраивает свою политику. Например, отказывается от транзита белорусских калийных удобрений. "Хотя всего лишь полгода или год назад они, наоборот, всячески старались уйти от этой темы, чтобы мы не воспользовались этим рычагом давления на Литву. О чем это говорит? Видимо, иные финансовые поступления значительно выше", - обратил внимание сенатор.
Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что подобные действия литовских властей - очередной шаг по уже проторенному пути.
"Литва под сиюминутную выгоду политическую, где-то финансово проплаченную, уничтожает свою инфраструктуру. Игналин мы помним (закрытую Игналинскую АЭС. - Прим. БЕЛТА), крупные предприятия литовские помним. Сегодня, оставшись без калийных удобрений, будет потихонечку разрушаться Клайпеда - Клайпедский порт и все остальное. Это рабочие места, это тот реальный актив, который всегда приносил доходы литовскому государству. Изменится ситуация - денег не дадут, но Клайпедского порта в том виде, который есть сегодня, уже не будет", - убежден глава медиахолдинга.-0-
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По мнению председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, Литва стала одним из государств,...
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