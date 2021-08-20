Л. Гладкая о человеческой трагедии, о сильных людях и о том, насколько низко может пасть человек

Источник материала: БT

Год назад нашу страну пытались превратить в горячую точку, "экспортировав демократию". Чем заканчиваются такие истории - хорошо видим: бегущими от войны и нищеты... Но находятся еще и в Беларуси те, кто верит в волшебную западную таблетку, да так сильно, что в борьбе за навязанные ценности и цвета - своих же соотечественников готов клеймить. Впрочем, это лишь показывает собственную несостоятельность и ущербность.

Следующая история, пожалуй, повергнет в шок любого здравомыслящего человека. Даже удивляешься: откуда берутся такие люди, готовые из-за несходства политических взглядов травить семью умирающего ребенка?

Меня зовут Людмила Гладкая. Здравствуйте. Расскажу вам одну историю о человеческой трагедии, о сильных людях и о том, насколько низко может пасть человек.

Зоя М. из Осиповичей под видео о сборе средств для умирающего ребенка устроила в комментариях настоящую травлю его семьи. Гражданка М. - невероятная обожательница коллаборантской БЧБ-символики - кроме прочих мерзостей, предложила в качестве исцеляющего средства приложить "красно-зеленый флаг, как подорожник".







Я встретилась с этой семьей. Машу кормят через трубку в животе. Семилетний ребенок давно уже ничего не видит. Ничего не слышит. Никого не понимает. Сама Маша не может делать ничего: ни стоять, ни сидеть, ни глотать. Сама может только дышать и чувствовать боль. Препараты, которые нужны каждые шесть часов, лишь помогают легче переносить постоянные мучительные судороги.

Первый приступ случился в 4 года. Девочка посинела, перестала дышать. Врачи тогда поставили диагноз "эпилепсия". Потом внезапно перестала говорить. Проснулась - и больше ни слова. За полтора года она разучилась ходить, разговаривать, понимать что-либо, потеряла зрение и слух. А потом оказалось, что у ребенка страшное, редкое генетическое заболевание - болезнь Баттена. Врачи говорят, что такие детки без должного лечения редко встречают свой десятый день рождения.

В комментариях под видео, благодаря которому собирали деньги для девочки, люди сопереживали, писали, что готовы помочь, что плачут от трагизма ситуации. Но нашелся один человек в тех же Осиповичах - Зоя М., которая стала писать мерзости семье. Это было в октябре прошлого года. Дело в том, что семья поддерживает государство, а гражданка М. предпочитает бело-красные цвета.

Я не стану сейчас озвучивать все то, что писала аморальная личность. Даже посторонние люди там же, в комментариях, осуждали рьяную бчбэшницу. Казалось бы, тоже мать.

Родители пошли за защитой в суд. Чтобы оправдаться (хотя за что?), были вынуждены собирать какие только могли документы. Вывернули наизнанку всю свою жизнь.

Однако почему они должны были это делать? Какое вам дело, Зоя, до забот и проблем этих людей? Кто вам дал право отнимать у родителей и ребенка столь драгоценное время?

В суде, который открыто шел уже не один день, должны были впервые услышать ту сторону. Но гражданка М. настояла на закрытом процессе. Мол, это затрагивает интересы несовершеннолетних детей, личные семейные обстоятельства сторон. И о себе публично она бы не хотела бы. А на всю страну поливать людей грязью хотела? Лишить ребенка, возможно, чьей-то помощи? Жизненно необходимой! Соответчик - ООО "ТутБайМедиа", не удалявший оскорбительные комментарии под видео, тоже предпочел прикрыться.

Мама же девочки возразила против закрытого суда. Ведь это ее дети и ее личная жизнь. Это их публично облили грязью. В данном случае интересы семьи благодаря огласке не нарушаются, а наоборот, защищаются. Но судья приняла решение закрыть дверь для посторонних.

Все, чего требует мама девочки, это опровержения вранья и защиты чести и достоинства. Это сильные люди. Слабый или гнилой человек разве выдержал бы это?

А что до гражданки М., то ее даже не стоит пытаться понять. Вы омерзительны, Зоя.





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