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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова
21.08.2021 09:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, проинформировал телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры, сообщает БЕЛТА.
На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются.
О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.-0-
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На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются.
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