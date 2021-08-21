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Умерла народная артистка БССР Галина Орлова

21.08.2021 09:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова, проинформировал телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры, сообщает БЕЛТА.

На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются.

О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На момент смерти артистке было 92 года. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются.
 
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