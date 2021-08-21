ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До +24°С ожидается в Беларуси 22 августа

21.08.2021 10:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 22 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13. Днем будет 18-24 градусов тепла.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди.
 
Новости дня
Новости общества
 
МЧС утвердило правила ядерной безопасности реакторных установок АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by