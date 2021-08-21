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МЧС утвердило правила ядерной безопасности реакторных установок АЭС

21.08.2021 10:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 16 июня 2021 года №42 утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных электростанций", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Определены общие технические требования к конструкции, характеристикам и условиям эксплуатации систем и элементов реакторных установок (РУ), в том числе требования, направленные на обеспечение ядерной и радиационной безопасности новых и эксплуатируемых РУ и атомных электростанций (АЭС).

Определяется безопасность РУ и АЭС уровнем технического совершенства проектов, требуемым качеством изготовления, монтажа, наладки и испытаний элементов и систем, важных для безопасности, их надежностью при эксплуатации; диагностикой техсостояния оборудования; качеством и своевременностью проведения техобслуживания и ремонта оборудования; контролем и управлением технологическими процессами при эксплуатации; организацией работ, квалификацией и дисциплиной персонала.

Безопасность реакторных установок и атомных электростанций обеспечивается системой технических и организационных мер, предусмотренных концепцией глубокоэшелонированной защиты.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Определены общие технические требования к конструкции, характеристикам и условиям эксплуатации систем и элементов реакторных установок (РУ), в том числе...
 
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