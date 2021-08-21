Лукашенко заявил, что не хочет до смерти держать власть в Беларуси

Об этом сообщает президентская пресс-служба 20 августа. Такое заявление Лукашенко сделал на церемонии вручения госнаград представителям силовых ведомств в пятницу.

«Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом», - сказал он.

По словам Лукашенко, «некоторые военнослужащие не понимают: ну зачем президенту этот референдум, ну зачем эта Конституция, да не нужно это делать». «Ребята, нет! Мы не можем так поступить. Во-первых, мы пообещали. Во-вторых, вы же помните их лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что перемены в Беларуси действительно нужны, и нельзя заморозить ситуацию в стране и обстановку, «ибо повторятся брежневские времена». По его словам, нужно движение вперед, но «в рамках закона».

«Молодые люди этого не помнят, но мы то, старшие, хорошо помним этот период застоя. Поэтому нужно движение вперед, нужны эти перемены. И тогда мы сказали: да, нужны, но эти перемены должны быть законными. То есть если идти к переменам, надо начинать с Конституции», - сказал Лукашенко.

Он также объяснил роль Всебелорусского народного собрания – его полномочия планируется отдельно прописать в обновленном варианте Конституции.

По словам Лукашенко, нужно «отойти и не мешать молодежи строить государство». «Отойти на какие-то запасные позиции, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться», - сказал он.

Он также заявил, что «расслабляться нельзя», и поблагодарил силовиков за «чистоту» их работы.

«Здесь люди, которые работают тонко, оперативно после того, как снесли эти баррикады. Я вам очень благодарен за чистоту вашей работы. Поверьте, я немножко разбираюсь в вашей работе, понимаю», - сказал Лукашенко.

В этот день награды были вручены 28 представителям силовых структур. Фамилии не называются.