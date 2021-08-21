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Автопробегу "За единую Беларусь!" исполнился год - по окончании маршрута участников ждет сюрприз

21.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ровно год патриоты страны - на дорогах белорусских городов. В эти минуты от парковки аквапарка "Лебяжий" стартует праздничный автопробег.

  Участники повторят маршрут того самого автопробега, с которого все началось.
 Колонна проедет по проспекту Победителей, Независимости и финиширует на Кургане Славы. После автопробега участников ждет сюрприз. Так что, присоединяйтесь.



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Ровно год патриоты страны - на дорогах белорусских городов. В эти минуты от парковки аквапарка "Лебяжий" стартует праздничный автопробег.   Участники повторят...
 
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