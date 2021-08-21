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Автопробегу "За единую Беларусь!" исполнился год - по окончании маршрута участников ждет сюрприз
21.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ровно год патриоты страны - на дорогах белорусских городов. В эти минуты от парковки аквапарка "Лебяжий" стартует праздничный автопробег.
Участники повторят маршрут того самого автопробега, с которого все началось.
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Ровно год патриоты страны - на дорогах белорусских городов. В эти минуты от парковки аквапарка "Лебяжий" стартует праздничный автопробег. Участники повторят...
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