Источник материала: БT

Ровно год патриоты страны - на дорогах белорусских городов. В эти минуты от парковки аквапарка "Лебяжий" стартует праздничный автопробег.



Участники повторят маршрут того самого автопробега, с которого все началось.

Колонна проедет по проспекту Победителей, Независимости и финиширует на Кургане Славы. После автопробега участников ждет сюрприз. Так что, присоединяйтесь.



