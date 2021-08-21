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Белорусские танкисты начали тренировки на "АрМИ-2021"

21.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В подмосковном Алабино экипажи белорусской сборной по "Танковому биатлону" провели пристрелку штатного вооружения. К нормальному бою приведены гладкоствольные пушки, зенитные и спаренные пулеметы танков Т-72Б3. Отметим, что от правильно выверенного оружия напрямую зависит результат соревнования. При каждом промахе - штрафной круг. Экипажам предстоит поразить мишени, имитирующие танк, вертолет, ручной противотанковый гранатомет. Свой первый заезд белорусы совершат 24 августа вместе с командами из Азербайджана, Казахстана и Сербии.


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Теги: Минск
 
 
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В подмосковном Алабино экипажи белорусской сборной по "Танковому биатлону" провели пристрелку штатного вооружения. К нормальному бою приведены гладкоствольные...
 
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