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С 1 марта 2021 года в Беларуси зарегистрировано 39 правонарушений, связанных с пропагандой нацистской символики
21.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почти полторы тысячи правонарушений в связи с массовыми беспорядками зарегистрировано с момента вступления в силу нового КоАП.
Напомним, обновленный Административный кодекс действует с 1 марта. И как отметил в интервью нашему агентству замгенпрокурора Алексей Стук, такое выражение своей позиция - незаконное, бессмысленное и неблагоразумное - для некоторых стало нормой.
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