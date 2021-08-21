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С 1 марта 2021 года в Беларуси зарегистрировано 39 правонарушений, связанных с пропагандой нацистской символики

21.08.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти полторы тысячи правонарушений в связи с массовыми беспорядками зарегистрировано с момента вступления в силу нового КоАП. 

С 1 марта 2021 года в Беларуси зарегистрировано 39 правонарушений, связанных с пропагандой нацистской символики

Напомним, обновленный Административный кодекс действует с 1 марта. И как отметил в интервью нашему агентству замгенпрокурора Алексей Стук,  такое выражение своей позиция - незаконное, бессмысленное и неблагоразумное - для некоторых  стало нормой. 

А. Стук о совершенствовании уголовного законодательства

Как факт - повторное привлечение к ответственности.

За 5 месяцев зафиксировано более 250 дел
И здесь важный момент, который стоит запомнить. Согласно новой статье Уголовного кодекса, третье нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий образует состав преступления. 


Неоднократное привлечение к административной ответственности влечет за собой уголовную 


С 1 марта 2021 г. зарегистрировано 39 правонарушений, связанных с пропагандой нацистской символики. Аналогичный алгоритм предусмотрен и по вопросам распространения нацистской символики или атрибутики. С 1 марта  зарегистрировано уже 39 таких правонарушений.

И также замгенпрокурора обратил внимание, что все эти статьи, которые имеют административную преюдицию, в первую очередь ставят своей целью профилактику неоднократных и системных правонарушений.




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Почти полторы тысячи правонарушений в связи с массовыми беспорядками зарегистрировано с момента вступления в силу нового КоАП.  Напомним, обновленный...
 
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