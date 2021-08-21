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Услышать творения Баха, Моцарта и Шопена можно сегодня в музее "Лошицкая усадьба"

21.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Под занавес теплого сезона - тематический вечер. Сегодня в музее "Лошицкая усадьба" состоится музыкальная программа "На исходе лета". Этим вечером прозвучат произведения европейских композиторов разных эпох.

Таким образом возрождаются традиции музыкальных салонов усадеб 18-го - начала 20-го веков.
 Гости мероприятия смогут услышать творения Баха, Моцарта, Шопена, Шуберта. Исполнитель - солистка Белгосфилармонии Татьяна Старченко. Начало мероприятия в 16:00.



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Теги: Минск
 
 
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Под занавес теплого сезона - тематический вечер. Сегодня в музее "Лошицкая усадьба" состоится музыкальная программа "На исходе лета". Этим вечером прозвучат...
 
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