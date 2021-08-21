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Хлеборобы Клецкого района празднуют "Дожинки" одними из первых

21.08.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одни из самых успешных по темпам и намолоту - хлеборобы Клецкого района. В нынешнем году это более 81 тысячи тонн. А потому они празднуют  "Дожинки" одними из первых. Накануне отметить успехи собрались все местные хозяйства, а столицей фестиваля стал агрогородок  Яновичи. 

Хлеборобы Клецкого района празднуют "Дожинки" одними из первых

Сергей Янучок и Виктор Жуковский,  экипаж комбайна ОАО "Кухчицы":


Мы никогда вперед не загадываем. Живем реальным днем. Выехали в поле - живем реальным днем. Смотрим технику. Самое главное - хороший результат.


По традиции колорита празднику добавила выставка снопов, песни и танцы.


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Одни из самых успешных по темпам и намолоту - хлеборобы Клецкого района. В нынешнем году это более 81 тысячи тонн. А потому они празднуют  "Дожинки" одними из первых....
 
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