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Одни из самых успешных по темпам и намолоту - хлеборобы Клецкого района. В нынешнем году это более 81 тысячи тонн. А потому они празднуют "Дожинки" одними из первых. Накануне отметить успехи собрались все местные хозяйства, а столицей фестиваля стал агрогородок Яновичи.







Сергей Янучок и Виктор Жуковский, экипаж комбайна ОАО "Кухчицы":





Мы никогда вперед не загадываем. Живем реальным днем. Выехали в поле - живем реальным днем. Смотрим технику. Самое главное - хороший результат.





По традиции колорита празднику добавила выставка снопов, песни и танцы.



