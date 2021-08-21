Ушла из жизни народная артистка Беларуси Галина Орлова

Источник материала: БT

Скорбная новость пришла сегодня. Скончалась народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова.

Старейшей актрисе Национального академического театра имени Янки Купалы было 92 года. Впервые на драматических подмостках она засияла в далеком 1948-м еще в родном в Витебске. Позже пополнила минскую труппу. За эти годы воплотила множество образов. Это она Ягодка из "Амнистии", Анна Андреевна из "Ревизора" и Василиса в спектакле "На дне". Театру была верна вся семья Галины Орловой.

Ее муж - народный артист СССР Николай Еременко и сын - Николай Еременко-младший

За радиопостановки по Коласу и Кулешову Галина Александровна была отмечена Государственной премией БССР. Среди самых известных экранных образов - роли в лентах "Атланты и кариатиды", "Жениться - не журиться". Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народной артистки Беларуси Галины Орловой. Жизненный и творческий путь Галины Александровны - яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине, говорится в соболезновании.

О дате прощания с Галиной Орловой будет известно позже.





