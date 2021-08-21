А. Сосновский: Германия оказалась на пороге правительственного кризиса, связанного с Афганистаном

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Провал с Афганистаном откровенно показал, чего на самом деле стоит коллективный Запад. Такое мнение высказал политолог из Германии Александр Сосновский.

Несмотря на пресловутый Североатлантический союз, на самом деле каждый из его участников сам за себя

И Америку в этом смысле совершенно не беспокоит, как теперь Европе придется решать свои проблемы. По словам политолога, ЕС оказался совершенно не готов к такому повороту событий в Афганистане.







Александр Сосновский, главный редактор интернет-издания World Economy, политолог (Германия):





Германия оказалась на пороге большого правительственного кризиса, связанного с Афганистаном. За эти годы немцы потратили 12 миллиардов евро на эту операцию. В сравнении с Америкой - это немного. Но немцы считают каждый цент, и для Германии это много. 12 миллиардов потеряли, около 60 человек погибло. Ведь это сейчас мы видим результат, а все годы никто ничего не видел. Создавалась иллюзия, что все нормально, что там решаются вопросы, готовится армия, готовится полиция, на это тратятся деньги. Вот еще чуть-чуть - и будет построено государство, в котором люди смогут жить.



