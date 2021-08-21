"Ганненскаму кірмашу" 300 лет: в Зельве проходит знаменитая ярмарка

Источник материала: БT

Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне, цыгане и зарубежные гости.



Но известность ярмарка получила благодаря продаже коней - здесь их выставляли тысячами.

Сегодня этот праздник является визитной карточкой Зельвенского района. Турниры всадников в доспехах, тематические выставки, уроки катания на лошадях и дегустация старобелорусских блюд. Для гостей фестиваля развлечения на любой вкус.