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"Ганненскаму кірмашу" 300 лет: в Зельве проходит знаменитая ярмарка

21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне, цыгане и зарубежные гости.

Но известность ярмарка получила благодаря продаже коней - здесь их выставляли тысячами.
 Сегодня этот праздник является визитной карточкой Зельвенского района. Турниры всадников в доспехах, тематические выставки, уроки катания на лошадях и дегустация старобелорусских блюд. Для гостей фестиваля развлечения на любой вкус.

Для ценителей аутентичной музыкальной культуры весь день звучат средневековые песни от белорусских фолк-коллективов. Финальным аккордом станет бал у князя Сапеги.



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Теги: Минск
 
 
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Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне,...
 
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