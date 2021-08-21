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"Ганненскаму кірмашу" 300 лет: в Зельве проходит знаменитая ярмарка
21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне, цыгане и зарубежные гости.
Для ценителей аутентичной музыкальной культуры весь день звучат средневековые песни от белорусских фолк-коллективов. Финальным аккордом станет бал у князя Сапеги.
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Крупнейшей аутентичной ярмарке Гродненской области 300 лет. В эти дни в Зельве проходит знаменитый "Ганненскі кірмаш". Еще в 16 веке сюда съезжались купцы, крестьяне,...
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