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О трагических сценариях побегов от демократии смотрите в понедельник в "Понятной политике"
21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Число беженцев в мире перевалило за 80 миллионов человек. Такую статистику приводит ООН. Ирак, Сирия, Ливия, африканские страны и, конечно, Афганистан - все это основные государства, из которых местные жители бегут потоками. А почему люди бегут и как живется под крылом чуждой им демократии? Почему 21 век - это эпоха невольных мигрантов? Спастись от войны, разрухи и бедности. Как вместо нормальной жизни они получили хаос и страдания.
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