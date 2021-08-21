Парадом рушников открылся праздник-конкурс ткачества в Старых Дорогах

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Более 70 человек из 16 районов Минской области стали участниками фестиваля "Матчыны кросны". Открылся праздник парадом рушников, где каждая делегация представила тканые изделия, характерные для своего региона. Далее мастера приступили к выполнению заданий конкурса. За три часа они должны создать полотенце, салфетку или пояс.