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Парадом рушников открылся праздник-конкурс ткачества в Старых Дорогах

21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более 70 человек из 16 районов Минской области стали участниками фестиваля "Матчыны кросны". Открылся праздник парадом рушников, где каждая делегация представила тканые изделия, характерные для своего региона. Далее мастера приступили к выполнению заданий конкурса. За три часа они должны создать полотенце, салфетку или пояс.

Фестиваль "Матчыны кросны"

Помимо конкурса, на празднике можно увидеть музей под открытым небом, ярмарку изделий ремесленников и более семи интерактивных площадок.



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Теги: Гомель
 
 
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Более 70 человек из 16 районов Минской области стали участниками фестиваля "Матчыны кросны". Открылся праздник парадом рушников, где каждая делегация представила...
 
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