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Делегация из Ростовской области посетила Хатынь - впереди еще много памятных мест Беларуси

21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого и передаем их своим детям. 

Молодые патриоты из Ростовской области в эти дни дорогами памяти проезжают знаковые места Беларуси. Сегодня ребята посетили Хатынь. В маршруте автопробега - Могилев, Брест, Витебск, а также Минск и места памяти столичной области. Многие из них о хатынской трагедии знают не понаслышке и не раз бывали в памятных для белорусов местах. 

Делегация из Ростовской области посетила Хатынь - впереди еще много памятных мест Беларуси

Участники автопробега "Дороги славы - наша история" преодолели уже более 5 тысяч километров

Делегация Ростовской области посещает города-герои и места воинской славы как в Беларуси, так и в России.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого и передаем их своим детям.  Молодые патриоты из Ростовской области в эти дни...
 
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