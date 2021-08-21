Делегация из Ростовской области посетила Хатынь - впереди еще много памятных мест Беларуси

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Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого и передаем их своим детям.

Молодые патриоты из Ростовской области в эти дни дорогами памяти проезжают знаковые места Беларуси. Сегодня ребята посетили Хатынь. В маршруте автопробега - Могилев, Брест, Витебск, а также Минск и места памяти столичной области. Многие из них о хатынской трагедии знают не понаслышке и не раз бывали в памятных для белорусов местах.









Участники автопробега "Дороги славы - наша история" преодолели уже более 5 тысяч километров

Делегация Ростовской области посещает города-герои и места воинской славы как в Беларуси, так и в России.









