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Делегация из Ростовской области посетила Хатынь - впереди еще много памятных мест Беларуси
21.08.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого и передаем их своим детям.
Молодые патриоты из Ростовской области в эти дни дорогами памяти проезжают знаковые места Беларуси. Сегодня ребята посетили Хатынь. В маршруте автопробега - Могилев, Брест, Витебск, а также Минск и места памяти столичной области. Многие из них о хатынской трагедии знают не понаслышке и не раз бывали в памятных для белорусов местах.
Делегация Ростовской области посещает города-герои и места воинской славы как в Беларуси, так и в России.
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Беларусь не понаслышке знает, что такое война. Мы не забываем уроки прошлого и передаем их своим детям. Молодые патриоты из Ростовской области в эти дни...
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