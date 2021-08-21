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"Белтелеком" с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного оборудования

21.08.2021 16:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" с 30 августа начнет плановую модернизацию радиотелевизионного передающего оборудования, которая затронет как пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм, так и абонентов услуги эфирного цифрового телевещания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства связи и информатизации.

Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по графику, размещенному на сайте "Белтелекома".

При проведении запланированных мероприятий на соответствующей радиотелевизионной передающей станции в зоне ее охвата будет отсутствовать прием телепрограмм обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 9.00 до 17.00.

Конкретные даты работ могут изменяться в связи с производственной необходимостью. Обновленная информация будет доступна на сайте "Белтелекома" или по круглосуточному бесплатному номеру телефонного центра обслуживания клиентов 123.

По завершении работ на радиотелевизионных передающих станциях "Белтелекома" будут изменены радиочастотные каналы, на которых транслируются в эфир телевизионные программы. Для дальнейшего просмотра телепрограмм необходимо будет перенастроить используемое приемное оборудование (цифровой телевизор, цифровую телевизионную приставку и др.).

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте "Белтелекома".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Работы будут проводиться поэтапно до 31 декабря 2021 года по графику, размещенному на сайте "Белтелекома".
 
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