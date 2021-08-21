Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Президент Беларуси Александр Лукашенко после "Большого разговора" - встречи с представителями общественности, медиа, экспертами и журналистами, которая прошла 9 августа. Историю об этом она поведала в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.





Пресс-секретаря спросили о том, какова была реакция Александра Лукашенко по итогам прошедшего мероприятия. Она рассказала, что уже после "Большого разговора", который продолжался более 8 часов, в кабинете Президента состоялась небольшая встреча с иностранным гостем, после чего глава государства позвонил Наталье Эйсмонт и поинтересовался ее мнением: "Он пообещал и после 8 часов 15 минут общения в прямом эфире провел таки эту встречу. То есть он уехал не сразу. И когда Президент ехал уже из Дворца Независимости, он по специальной мобильной связи позвонил. И у него сразу первый вопрос: "Ну, что?". Это не значит, естественно, что нужно начинать говорить, как все было прекрасно. Говорю: "Вроде, по ощущениям, получилось: и остро, и актуально, и…". И вот на этом третьем "и" Президент меня прерывает и задает свой классический вопрос: "Что было плохо?".





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Что было плохо?" - Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после "Большого разговора" Наталья Эйсмонт призналась, что на тот момент, когда после "Большого разговора" прошел буквально час, она не была готова с ходу отреагировать.

Наталья Эйсмонт призналась, что на тот момент, когда после "Большого разговора" прошел буквально час, она не была готова с ходу отреагировать. "Сейчас у нас, конечно, есть уже гораздо больше реакций. Мы видим те материалы, которые вышли в западных СМИ. Мы уже что-то можем проанализировать. Видим реакцию. Это, наверное, общее ощущение (в ноябре 7 лет исполнится, как я работаю с Президентом - в Администрации Президента): это была одновременно и самая длительная встреча, разговор, и одновременно самый короткий. Именно по внутренним ощущениям", - отметила пресс-секретарь./Будет дополнено/.-0-