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 "Были даже повышенные тона и взаимные обиды" - Воскресенский о жарких дискуссиях при работе над Конституцией

21.08.2021 19:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил", член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" рассказал, как на заседаниях в жарких спорах рождался обновленный вариант Основного закона Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"У нас такой формат, что выступают в обязательном порядке все члены Комиссии. Чтобы не отсиживаться и не отбывать номер, раз уже тебя назначили указом Президента в эту Комиссию, а работать. И споры у нас были очень жаркие. Были даже повышенные тона и взаимные обиды у некоторых членов Конституционной комиссии. Но, естественно, мы никогда не выносили это на общественное обозрение. Потому что это не имеет никакого отношения. Самое главное - нам нужно было найти знаменатель ради окончательного примирения в обществе. И мы его нашли", - подчеркнул Юрий Воскресенский.
/Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"У нас такой формат, что выступают в обязательном порядке все члены Комиссии. Чтобы не отсиживаться и не отбывать номер, раз уже тебя назначили указом Президента в...
 
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